Home(icides)

Au début du printemps 2022, un procès hors-norme s’est tenu dans la ville de Besançon: celui du Chilien Nicolas Zepeda, accusé d’avoir tué son ex petite-amie, la Japonaise Narumi Kurosaki en 2016. C'est un fait-divers au retentissement international, qui a tenu en haleine la France, le Japon et le Chili pendant 6 années. Un soir d’hiver 2016, dans la cité universitaire de Besançon, la jeune étudiante Narumi Kurosaki, alors âgée de 21 ans, disparaît. Son corps n’a jamais été retrouvé. Et tout pense à croire que Nicolas Zepeda est le meurtrier. A la fin de la saison, Caroline Nogueras sera accompagnée de Sarah Rebouh, journaliste pour France 3 Franche-Comté, qui a assisté au procès.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel.

En partenariat avec upday.