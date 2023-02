Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte l’affaire Jacqueline Sauvage qui a bousculé l’opinion publique, la justice et les politiques. Il y a 10 ans, cette femme sans histoire de 63 ans se saisit d’une carabine, la charge et tire trois fois sur son mari Norbert Marot. Qu’est-ce qui a bien pu déclencher sa folie meurtrière? Une vie de souffrances, de coups, d’insultes et d’enfer conjugal… Découvrez, en 4 épisodes, ce fait divers complexe, devenu aujourd’hui le symbole des violences conjugales.



Un combat pour la grâce



Jacqueline Sauvage n'a pas voulu se pourvoir en cassation. Elle reçoit beaucoup de courrier au centre pénitentiaire de Saran, dans le Loiret, où elle purge sa peine. Des femmes victimes de violences lui apportent leur soutien. Jacqueline demande à plusieurs reprises sa libération conditionnelle, à chaque fois ses requêtes sont refusées. Son dernier espoir: la grâce présidentielle. Dans ce dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Maitre Tomasini, qui a défendu Jacqueline Sauvage à la barre.

