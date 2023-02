Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte l'affaire Jacqueline Sauvage qui a bousculé l'opinion publique, la justice et les politiques. Il y a dix ans, cette femme sans histoire de 63 ans se saisit d'une carabine, la charge et tire trois fois sur son mari Norbert Marot. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher sa folie meurtrière? Une vie de souffrances, de coups, d'insultes et d'enfer conjugal… Découvrez, en quatre épisodes, ce fait divers complexe, devenu aujourd'hui le symbole des violences conjugales.

Deux jours après le meurtre, Jacqueline Sauvage a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Orléans. Pour plaider sa cause, elle a choisi son avocat: ce sera celui de la famille, maître Charles-François Dubosc. Il connaît bien le couple et saura plaider en la faveur de Jacqueline. Confiant, il est persuadé que sa cliente sera acquittée à l'issue de son procès. Car a-t-elle vraiment prémédité son geste ?

Un podcast Bababam Originals

Ecrit par Capucine Lebot et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel

En partenariat avec upday.