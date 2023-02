Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte l'affaire Jacqueline Sauvage qui a bousculé l'opinion publique, la justice et les politiques. Il y a 10 ans, cette femme sans histoire de 63 ans se saisit d'une carabine, la charge et tire trois fois sur son mari Norbert Marot. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher sa folie meurtrière? Une vie de souffrances, de coups, d'insultes et d'enfer conjugal… Découvrez, en 4 épisodes, ce fait divers complexe, devenu aujourd'hui le symbole des violences conjugales.Trois balles dans le dosLundi 10 septembre 2012. L'été s'étire. À la Selle-sur-le-Bied, village de 1000 âmes dans le Loiret, une lumière chaude et douce éclaire les nombreux arbres et les quelques pavillons cossus du petit lotissement des Hauts-de-la-selle. Les maisons sont assez éloignées les unes des autres, toutes ont leur jardin. La maison des Marot en fait partie. Les Marot, beaucoup de gens de la commune ne les porte pas dans leur coeur - surtout le mari...

