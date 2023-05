Il y a 10 ans, la petite Fiona, 5 ans, disparaissait dans un parc. Sa mère pleurait et suppliait qu'on retrouve son enfant devant les caméras. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras revient sur cette dramatique affaire, à l'occasion des 10 ans, qui s'est déroulée à Clermont-Ferrand en 2013. La petite Fiona aurait échappé quelques minutes à la surveillance de sa mère Cécile. Fiona a-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle été kidnappée? Plusieurs mois passent et la fillette reste introuvable. Les enquêteurs suspectent alors les parents. Et si c'étaient eux les responsables de la disparition de la petite fille? Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras recevra Maitre Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence.

Dimanche 12 mai 2013, les parcs de Clermont-Ferrand ont fait le plein de visiteurs venus profiter de cette belle journée de printemps baignée de soleil. Les rires des enfants ont résonné toute la journée dans les airs de jeu. Les gendarmes ont fait quelques patrouilles dans la ville mais rien à signaler. Au poste, la journée s'achève calmement, quand à 18h45, une jeune mère de famille se présente totalement paniquée. Elle s'appelle Cécile, elle à 25 ans. Sa fille aînée, Fiona, 5 ans à disparu.

