Il y a 10 ans, la petite Fiona, 5 ans, disparaissait dans un parc. Sa mère pleurait et suppliait qu'on retrouve son enfant devant les caméras. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras revient sur cette dramatique affaire, à l'occasion des 10 ans, qui s'est déroulée à Clermont-Ferrand en 2013. La petite Fiona aurait échappé quelques minutes à la surveillance de sa mère Cécile. Fiona a-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle été kidnappée? Plusieurs mois passent et la fillette reste introuvable. Les enquêteurs suspectent alors les parents. Et si c'étaient eux les responsables de la disparition de la petite fille? Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras recevra Maitre Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence.

Saura-t-on un jour la vérité?

Placés en détention provisoire, depuis leur arrestation en septembre 2013, Berkane et Cécile sont jugés pour «coups mortels sur mineure de moins de quinze ans», un crime pour lequel ils risquent tous les deux 30 ans de prison. La mère de Fiona, Cécile, comparaît aussi pour trois autres délits: «dénonciation de crime imaginaire», «non-assistance à personne en danger» et «recel ou dissimulation de cadavre», des chefs d'accusations pour lesquels elle encourt jusqu'à 5 ans de détention. Pour défendre Fiona, huit associations contre les violences faites aux enfants se sont portées partie civile. Objectif du procès? Éclaircir toutes les zones d'ombres autour du meurtre de la petite fille et lui rendre justice.