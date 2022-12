Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras raconte le combat d'un père, Jacky Kulik, qui s'est battu sans relâche pour voir le meurtrier de sa fille Elodie jugé et condamné. Elodie Kulik a été assassinée et brûlée en janvier 2002 sur une route de Picardie après avoir été violée. Elle avait 24 ans. C'est une affaire unique car elle aura permis une avancée considérable en matière de résolution d'enquête grâce à l'utilisation d'une toute nouvelle technique de recherche ADN. Voici l'histoire de Jacky Kulik et de son combat pour la vérité au nom de sa fille.Des progrès en matière de recherches d'ADNDans le département de la Somme, c'est la psychose. En moins de 8 mois, trois jeunes femmes ont été kidnappées et sauvagement tuées. Elodie Kulik, 24 ans, Patricia Leclerc, 19 ans et Christelle Dubuisson, 18 ans. Près de 600 000 habitants vivent dans la crainte d'un serial killer. Du côté de l'enquête, une autre hypothèse se dessine. Si Patricia et Christelle ont probablement été victimes du même homme, les gendarmes pensent que ce n'est pas le cas d'Elodie Kulik car le mode opératoire du ou des meurtriers n'est pas le même. C'est là que l'ADN entre en jeu...

