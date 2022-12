Épisode 98 - Voici l’histoire de Jacky Kulik et de son combat pour la vérité au nom de sa fille.

Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras raconte le combat d'un père, Jacky Kulik, qui s’est battu sans relâche pour voir le meurtrier de sa fille Elodie jugé et condamné. Elodie Kulik a été assassinée et brûlée en janvier 2002 sur une route de Picardie après avoir été violée. Elle avait 24 ans. C’est une affaire unique car elle aura permis une avancée considérable en matière de résolution d’enquête grâce à l’utilisation d’une toute nouvelle technique de recherche ADN. Voici l’histoire de Jacky Kulik et de son combat pour la vérité au nom de sa fille.

La nuit est tombée depuis un moment ce jeudi 10 janvier 2002, quand Elodie Kulik ferme son agence bancaire de Péronne, une jolie petite ville de 8000 habitants, dans la Somme. Elodie a passé son après-midi en rendez-vous avec des clients. Elle aime beaucoup son métier. À 24 ans, elle est directrice d’agence dans une banque de la région et elle est la plus jeune de France à ce poste-là ! Ce soir, elle est de sortie. Elle a rendez-vous avec Hervé, un bon copain dans la ville de Saint-Quentin, à une vingtaine de kilomètres.

