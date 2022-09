Home(icides)

17 avril 2001, à Grenoble. Le procès de Michel Tabachnik s’ouvre devant le tribunal correctionnel. Pas moins de 90 journalistes, plus d’une centaine de témoins, les nombreux avocats, et des badauds sont venus assister à ce procès si attendu. La foule compacte se presse à l’entrée du tribunal pour voir le visage du gourou qui a finalement tenu à assister à son procès. Pour sa défense, il s’est payé les services d’un ténor du barreau, Maitre Francis Spziner. Parmi les journalistes qui couvrent cet événement judiciaire, il y a bien évidemment Arnaud Bédat qui a tout suivi depuis le début.

C'est l'histoire d'une secte, celle de l'Ordre du Temple Solaire, appelé aussi l'OTS. De 1994 à 1997, 74 adeptes, fanatisés par le discours de leurs gourous Jo Di Mambro et Luc Jouret, ont mis fin à leur jour en France, en Suisse et au Canada. Qui étaient les gourous de cette secte ? Comment des hommes et des femmes ont-ils pu tomber sous l'emprise de ces deux hommes, au point d'abandonner leur vie, rejoindre cette nouvelle famille et se suicider ? Pour vous raconter les coulisses de ce fait-divers complexe, Caroline Nogueras est accompagnée du journaliste suisse Arnaud Bédat, co-auteur du livre L’ordre du temple solaire, les secrets d’une manipulation paru chez Flammarion.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel

Crédit image : (C) BEDAT/Imagissime/Mediawan

