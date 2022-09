Home(icides)

Épisode 88 - 23 décembre 1995, soit un peu plus d'un an après les massacres de Cheiry et Salvan en Suisse et de Morin-Heights au Canada, la secte du Temple Solaire frappe à nouveau…

C'est l'histoire d'une secte, celle de l'Ordre du Temple Solaire, appelé aussi l'OTS. De 1994 à 1997, 74 adeptes, fanatisés par le discours de leurs gourous Jo Di Mambro et Luc Jouret, ont mis fin à leur jour en France, en Suisse et au Canada. Qui étaient les gourous de cette secte ? Comment des hommes et des femmes ont-il pu tomber sous l'emprise de ces deux hommes, au point d'abandonner leur vie, rejoindre cette nouvelle famille et se suicider ? Pour vous raconter les coulisses de ce fait-divers complexe, Caroline Nogueras sera accompagnée du journaliste suisse Arnaud Bédat, co-auteur du livre L'ordre du temple solaire, les secrets d'une manipulation paru chez Flammarion.

En cette veille de Noël, dans le massif du Vercors, en France, à Saint-Pierre de Chérenne plus exactement, les gendarmes découvrent un charnier. Au cœur d'une forêt, recouverte de neige, noire et épaisse à 1000 mètres d'altitude, les restes de 16 corps sont retrouvés, 13 adultes et trois enfants en bas âges...

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel

En partenariat avec upday.

Crédit image : (C) BEDAT/Imagissime/Mediawan

