Home(icides)

C'est l'histoire d'une secte, celle de l'Ordre du Temple Solaire, appelé aussi l'OTS. De 1994 à 1997, 74 adeptes, fanatisés par le discours de leurs gourous Jo Di Mambro et Luc Jouret, ont mis fin à leur jour en France, en Suisse et au Canada. Qui étaient les gourous de cette secte ? Comment des hommes et des femmes ont-ils pu tomber sous l'emprise de ces deux hommes, au point d'abandonner leur vie, rejoindre cette nouvelle famille et se suicider ? Pour vous raconter les coulisses de ce fait-divers complexe, Caroline Nogueras sera accompagnée du journaliste suisse Arnaud Bédat, co-auteur du livre L’ordre du temple solaire, les secrets d’une manipulation paru chez Flammarion.

Pendant 10 ans, l’Ordre du Temple Solaire attire de nombreux adeptes dans une dizaine de pays, tous persuadés de rejoindre une nouvelle famille plus en accord avec leurs valeurs. Ils sont de plus en plus nombreux à grossir les rangs de la secte qui promet une vie meilleure, plus saine et plus fraternelle. Mais avec le temps, quelques-uns commencent à douter de la sincérité des deux gourous et se demandent où passe tous les millions donnés à la secte. Comment expliquer que Jo Di Mambro mène à ce point la grande vie ? Comment finance-t-il son quotidien ? Et si l’ordre du temple solaire n’était en fait qu’une vaste escroquerie ?

