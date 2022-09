Home(icides)

Épisode 86 - De 1994 à 1997, 74 adeptes, fanatisés par le discours de leurs gourous Jo Di Mambro et Luc Jouret, ont mis fin à leur jour en France, en Suisse et au Canada.

C'est l'histoire d'une secte, celle de l'Ordre du Temple Solaire, appelé aussi l'OTS. De 1994 à 1997, 74 adeptes, fanatisés par le discours de leurs gourous Jo Di Mambro et Luc Jouret, ont mis fin à leur jour en France, en Suisse et au Canada. Qui étaient les gourous de cette secte ? Comment des hommes et des femmes ont-ils pu tomber sous l'emprise de ces deux hommes, au point d'abandonner leur vie, rejoindre cette nouvelle famille et se suicider ? Pour vous raconter les coulisses de ce fait-divers complexe, Caroline Nogueras sera accompagnée du journaliste suisse Arnaud Bédat, co-auteur du livre “L’ordre du temple solaire, les secrets d’une manipulation” paru chez Flammarion.

Dans les années 70, de nombreuses personnes ont commencé à rejeter la société de consommation. Ils ont rejoint différents mouvements sectaires qui leur faisaient miroiter une vie meilleure. C’est le début du mouvement new age où l’on prône avant l’heure l’écologie, le bien-être et la spiritualité. Avec les années, ces organisations se sont multipliées. L’Ordre du Temple Solaire est né sur ce terreau fertile dont le discours utopique a fonctionné sur une poignée de personnes. Des gens bien intégrés dans la société, des médecins, des hauts fonctionnaires, des hommes d’affaires qui avaient des enfants, une famille mais qui aspiraient à une autre destinée…

