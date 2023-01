Un couple à la dérive entre le monde des courses hippiques et le barreau de Paris. Des mensonges à n'en plus finir, de l'argent et un meurtre : celui de Jacques Perrot, l'époux de Darie Boutboul, célèbre femme jockey, star du tiercé dans les années 80. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras va vous raconter l'un des faits divers qui a le plus marqué les années 80 et 90. Une histoire digne d'un polar avec comme personnage principal une femme mystérieuse et mythomane : Marie-Elisabeth Cons-Boutboul.

Quand la pègre s'en mêle

Mai 1988, le brillant avocat Jacques Perrot est mort depuis 2 ans et 4 mois. Les enquêteurs le savent, Marie-Elisabeth Cons-Boutboul et sa fille Darie ont menti sur tout. Néanmoins, impossible de relier la belle-mère affabulatrice à l'homme qui a tiré 3 balles de 22 long rifle le 27 décembre 1985 sur son gendre Jacques Perrot. Et puis, un événement va rebattre les cartes. Après des mois à piétiner, l'enquête va être relancée.

Un podcast Bababam Originals

Écrit par Virginie Guedj et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Célia Brondeau

En partenariat avec upday