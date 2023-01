Un couple à la dérive entre le monde des courses hippiques et le barreau de Paris. Des mensonges à n'en plus finir, de l'argent et un meurtre : celui de Jacques Perrot, l'époux de Darie Boutboul, célèbre femme jockey, star du tiercé dans les années 80. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras va vous raconter l'un des faits divers qui a le plus marqué les années 80 et 90. Une histoire digne d'un polar avec comme personnage principal une femme mystérieuse et mythomane : Marie-Elisabeth Cons-Boutboul.

Des mensonges en cascade

Qui a tué Jacques Perrot, l'époux de Darie Boutboul, femme jockey et star du tiercé ? Cet avocat d'affaires brillant, ami du Premier ministre de l'époque Laurent Fabius, a été exécuté le 27 décembre 1985. Très vite, les enquêteurs se tournent vers la belle-mère de la victime. Le soir du meurtre, Marie-Elisabeth Cons-Boutboul avait donné rendez-vous à son gendre avant de le décommander. Elle niera. Premier mensonge d'une très longue série. Et si dans la vie d'Elisabeth Cons Boutboul, rien n'était vrai ?

