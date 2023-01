Home(icides) Omar Raddad ou l'affaire aux dix lettres de sang : 30 ans après, Omar Raddad peut-il être acquitté ? Publié le 12 janvier 2023 à 7h58

Épisode 109 - Mars 1995. Omar Raddad a maintenant 32 ans et cela fait plus de quatre ans qu'il est derrière les barreaux.

«Omar m'a tuer». Qui n'a pas déjà entendu ces mots? Ces dix lettres de sang, écrites avec les doigts… seul indice d'une scène de crime mystérieuse. La phrase désigne un homme : Omar Raddad, un jeune jardinier marocain, unique suspect de cette affaire. Pour la justice, il est le meurtrier de Ghislaine Marchal… Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras revient sur l'affaire Omar Raddad. Depuis 30 ans, l'accusé se bat pour prouver son innocence. Il réclame l'acquittement… en vain. En octobre 2022, la deuxième requête en révision du procès a, encore une fois, été rejetée. Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Roger-Marc Moreau ancien détective privé et aujourd'hui criminaliste pour parler des nouveaux éléments de l'enquête.



30 ans après, Omar Raddad peut-il être acquitté ?



Mars 1995. Omar Raddad a maintenant 32 ans et cela fait plus de quatre ans qu'il est derrière les barreaux. Avec son avocat, maître Jacques Vergès, ils ont fait appel à un détective privé, Roger-Marc Moreau. L'homme va se plonger dans l'affaire et démonter un par un les éléments à charge contre Omar Raddad. Dans cet épisode, découvrez son témoignage.