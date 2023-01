«Omar m'a tuer». Qui n'a pas déjà entendu ces mots ? Ces dix lettres de sang, écrites avec les doigts… seul indice d'une scène de crime mystérieuse. La phrase désigne un homme : Omar Raddad, un jeune jardinier marocain, unique suspect de cette affaire. Pour la justice, il est le meurtrier de Ghislaine Marchal… Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras revient sur l'affaire Omar Raddad. Depuis 30 ans, l'accusé se bat pour prouver son innocence. Il réclame l'acquittement… en vain. En octobre 2022, la deuxième requête en révision du procès a, encore une fois, été rejetée. Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Roger-Marc Moreau ancien détective privé et aujourd'hui criminaliste pour parler des nouveaux éléments de l'enquête.Un procès très attendu24 janvier 1994. Il n'y a plus une place sur les bancs de la cour d'Assises des Alpes Maritime. Plus d'une cinquantaine de journalistes de la presse régionale et nationale ont été accrédités pour assister au procès le plus retentissant de l'année. Les reporters vont rendre compte des audiences pendant huit jours. Omar Raddad entre dans la salle d'audience, calme, serein et souriant, comme à son habitude. Ce moment, il l'attend depuis plus de deux ans, impatient de clamer son innocence publiquement.

Ecrit par Capucine Lebot et raconté par Caroline Nogueras

