«Omar m’a tuer.» Qui n’a pas déjà entendu ces mots ? Ces dix lettres de sang, écrites avec les doigts… seul indice d’une scène de crime mystérieuse. La phrase désigne un homme : Omar Raddad, un jeune jardinier marocain, unique suspect de cette affaire. Pour la justice, il est le meurtrier de Ghislaine Marchal… Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras revient sur l'affaire Omar Raddad. Depuis 30 ans, l'accusé se bat pour prouver son innocence. Il réclame l’acquittement… en vain. En octobre 2022, la deuxième requête en révision du procès a, encore une fois, été rejetée. Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Roger-Marc Moreau ancien détective privé et aujourd’hui criminaliste pour parler des nouveaux éléments de l'enquête.

Mardi 25 juin 1991, Toulon, à 120 kilomètres de Mougins. C'est une ville de bord de mer, réputée pour son joli port et sa douceur de vivre, qui accueille depuis une dizaine d’années de nombreux immigrés méditerranéens. Des hautes barres d’immeubles ont poussé dans la ville pour loger tous les nouveaux arrivants. Des résidences sans réel charme où cohabitent Marocains, Algériens, Tunisiens et Sénégalais. C’est dans l’une d’entre elle que vit Omar Raddad avec sa femme et ses deux jeunes garçons ainsi que sa belle-famille.

