Home(icides) Omar Raddad ou l'affaire aux dix lettres de sang : une scène d'horreur dans un paradis doré Publié le 2 janvier 2023 à 10h09

Épisode 106 - Une absence inquiétante.

«Omar m'a tuer». Qui n'a pas déjà entendu ces mots? Ces dix lettres de sang, écrites avec les doigts… seul indice d'une scène de crime mystérieuse. La phrase désigne un homme: Omar Raddad, un jeune jardinier marocain, unique suspect de cette affaire. Pour la justice, il est le meurtrier de Ghislaine Marchal… Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras revient sur l'affaire Omar Raddad. Depuis 30 ans, l'accusé se bat pour prouver son innocence. Il réclame l'acquittement… en vain. En octobre 2022, la deuxième requête en révision du procès a, encore une fois, été rejetée. Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Roger-Marc Moreau ancien détective privé et aujourd'hui criminaliste pour parler des nouveaux éléments de l'enquête.



Dimanche 23 juin 1991 sur la Côte d'Azur. L'air est doux. La mer, turquoise, forme une longue ligne plate qui se confond presque avec le ciel. La chaleur et la beauté du paysage attirent les touristes toujours nombreux et les retraités fortunés. Dans le paradis doré de Mougins, le soleil envahit les jardins de somptueuses villas et se reflète dans les eaux translucides des piscines des riches propriétaires. Colette Koster en fait partie. Dans sa magnifique maison, elle se prépare tranquillement à recevoir quelques invités pour fêter l'anniversaire de son mari. À 13 heures, les premiers convives arrivent. Quinze minutes plus tard, Colette s'impatiente. Son amie Ghislaine, qu'elle connaît depuis des années, n'est toujours pas là. Elle a pourtant confirmé sa venue le matin même par téléphone…