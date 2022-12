Que sont devenus Jacques, Pierrette Méchinaud et leur deux fils Eric et Bruno disparus dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972 près de Cognac ? Cette question reste depuis 50 ans sans réponse. L’affaire Méchinaud est un mystère. Un mystère sans corps, sans indice, sans aucune piste. Depuis 50 ans, les gendarmes cherchent à savoir ce qui est arrivé à la famille Méchinaud. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras s'intéresse à ce cold-case à la française, avec comme invité dans le dernier épisode, Ismaël Karroum, rédacteur en chef adjoint de la Charente Libre.

Suicide, meurtres, fuite à l’étranger. Le mystère de la disparition des Méchinaud reste entier. Depuis 1973, les recherches ont mobilisé des centaines d’hommes, des moyens financiers et humains considérables. Sans aucun résultat. Jacques, Pierrette, Eric et Bruno Méchinaud ont disparu sans laisser une trace derrière eux. Comme s'ils s’étaient volatilisés. Et pourtant, en 2020, l'enquête repart. Ismaël Karroum, rédacteur en chef adjoint de la Charente Libre est l'invité de Caroline Nogueras. Connaitra-t-on enfin la vérité ?