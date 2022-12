Home(icides) Le meurtre d’Élodie Kulik ou le combat d’un père : Jacky Kulik va-t-il enfin gagner la bataille judiciaire ? Publié le 12 décembre 2022 à 8h25

Épisode 101 - Jacky, 71 ans, est toujours là.

Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras raconte le combat d'un père, Jacky Kulik, qui s'est battu sans relâche pour voir le meurtrier de sa fille Élodie jugé et condamné. Élodie Kulik a été assassinée et brûlée en janvier 2002 sur une route de Picardie après avoir été violée. Elle avait 24 ans. C'est une affaire unique car elle aura permis une avancée considérable en matière de résolution d'enquête grâce à l'utilisation d'une toute nouvelle technique de recherche ADN. Voici l'histoire de Jacky Kulik et de son combat pour la vérité au nom de sa fille.



Voilà près de 20 ans que Jacky Kulik met toute son énergie à voir le crime odieux de sa fille puni. Il a obtenu une première victoire en 2019 avec la condamnation à perpétuité de Willy Bardon reconnu coupable de l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Élodie. Willy Bardon n'a pas supporté sa condamnation et a tenté de se suicider en avalant une gélule de pesticide à l'issue du verdict. Cela n'a pas fonctionné, il est toujours en vie et ses avocats ont fait appel de la décision. C'est donc un nouveau procès qui va s'ouvrir devant la cour d'appel de Douai, en Picardie. Jacky, 71 ans, est toujours là, fatigué mais combatif. Willy Bardon sera-t-il à nouveau condamné ou bien acquitté? Découvrez le témoignage de Jacky Kulik dans ce dernier épisode.