Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras raconte le combat d'un père, Jacky Kulik, qui s’est battu sans relâche pour voir le meurtrier de sa fille Elodie jugé et condamné. Elodie Kulik a été assassinée et brûlée en janvier 2002 sur une route de Picardie après avoir été violée. Elle avait 24 ans. C’est une affaire unique car elle aura permis une avancée considérable en matière de résolution d’enquête grâce à l’utilisation d’une toute nouvelle technique de recherche ADN. Voici l’histoire de Jacky Kulik et de son combat pour la vérité au nom de sa fille.

Après 10 ans d’enquête de gendarmerie et six années d’instruction jalonnée des multiples recours de la défense, le procureur a décidé de renvoyer Willy Bardon, 46 ans, seul suspect encore en vie devant une cour d’assises. Ce 20 novembre 2019, son procès pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre d’Elodie Kulik s’ouvre devant les assises de la Somme. Trois semaines d’audience sont prévues, ce qui est particulièrement long pour des assises. Comment le procès de Willy Bardon va-t-il se dérouler ? Le seul véritable élément à charge contre lui, l’appel d’Elodie aux pompiers, sera-t-il suffisant pour le faire condamner ? Découvrez le témoignage de la journaliste Catherine Siguret, co-autrice du livre L’affaire Elodie Kulik ou le combat d’un père paru aux éditions Presse de la Cité.

