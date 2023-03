Les histoires du monde de Courvole

C'est jour de marché au village Dakoté et un stand bien particulier vient de s'installer. C'est celui de Apolline Marcheloin, la marchande de pieds! Alors qu'elle vante la qualité, des pieds griffus, ieps à roulettes et autres pieds crottés, un client habillé de vert et de noir, accompagné d'un chien féroce, s'approche du stand de pieds.

«Le soleil est à peine levé, et alors que le village Dakoté se réveille tranquillement une étrange agitation envahit les pavés de la place du village. C'est jour de marché et différents stands sont en train d'être montés par les exposants. On monte les tables en bois pour y installer les articles. On tend les toiles au-dessus des stands pour les protéger du soleil. On trouve de tout dans ce marché: de quoi donner l'eau à la bouche aux gourmands avec des saucissons de pays (secs ou archi-secs, selon les goûts et surtout la qualité de la dentition), des bocaux de confitures maison qui sentent hyper bon, des paniers remplis de fraises dodues en provenance directe du jardin du vieux Marcel... Des pyramides de pâtes de fruits et des rivières de sirops multicolores. Je vois même par là-bas les délicieux biscuits de Chez Henri aux saveurs réjouissantes.»