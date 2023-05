Les histoires du monde de Courvole

Alors que Anaïs se promène en rêvassant dans la foret de Belpom, elle va tomber nez à nez avec la jolie petite luciole... qui va lui jouer un mauvais tour!

«Anaïs, qui est une petite fille qui aime tellement prendre le temps de prendre le temps, profite d'une belle journée ensoleillée pour se promener dans la forêt de Belpom. Elle respire à pleins poumons les parfums des arbres réchauffés par le soleil. La nature est une petit peu trop sèche, c'est vrai, il y a longtemps qu'il n'a pas plut. Alors Anaïs se demande ce qu'elle pourrait inventer pour que cela change: elle imagine une grosse fusée qui viendrait crever le bidou des nuages pour qu'ils déversent l'eau qu'il gardent pour eux. Elle arrive alors dans une jolie clairière tapissée de fleurs.»

Il est primordial pour la vie sur Terre de protéger les abeilles et tous les insectes butineurs. Toi aussi tu peux prendre soin de ces insectes:

–en utilisant des méthodes naturelles pour les plantes du jardin. Les pesticides empoisonnent les insectes;

–en tondant moins souvent la pelouse et en taillant moins les haies;

–en installant une cabane à insectes (non traitée et utilisant des peintures biologiques) pour leur donner un abri supplémentaire et les aider à se reproduire en toute sécurité.