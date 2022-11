Les histoires du monde de Courvole

Je te parle de l'iceberg de Beaugivre, de l'origine de M.A.X., de protection de l'environnement et de mon enfance.

«Dans ce nouveau rendez-vous qui s'appelle "Après l'histoire", je vais vous raconter les coulisses de l'histoire de la semaine en vous parlant des personnages, de l'endroit où ils vivent, et aussi du petit secret caché et de ce qui m'a donné envie de l'écrire. L'histoire de M.A.X. et du dragon des glaces parle de l'iceberg de Beaugivre qui est en danger, de la fonte des glaces et de la montée des eaux. Dans le monde de Courvole, l'iceberg de Beaugivre est considéré comme un lieu très important qui accueille de nombres espèces qui vivent dans l'océan comme des orques, des morses, des ours, des coquillages et plein de poissons de toutes les formes et toutes les couleurs. Comme tous les icebergs, sa partie immergée - c'est à dire qui est sous l'eau - est bien plus grande que celle visible depuis l'extérieur. Elle descend dans les profondeurs de l'océan.»