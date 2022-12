Les histoires du monde de Courvole

Je te raconte les détails cachés de cette histoire!

«Bienvenue dans cette émission qui - comme son nom l'indique - s'écoute après l'histoire. Alors attention au spoiler ! Aujourd'hui, je te parle de la deuxième partie de l'histoire de la dompteuse de géants. Vous allez voir, c'est très intéressant. Tu peux réagir à cette émission ou aux histoires sur Apple podcasts, les réseaux sociaux de Courvole ou sur Courvole.ce. Dans cette seconde partie, Neil et Paloma sont en route pour l'autre bout du monde. Neil le géant enjambe les collines dorées pour partir à la recherche du cirque nomade. Pour la première fois de sa longue vie, il va découvrir le monde de Courvole. Il a installé - de force, il faut bien le dire - la dompteuse dans un petit sac en cuir de mauvaise qualité, qu'il a fabriqué lui-même avec de la vache moisie et des restes d'une vieille charogne. Carrément dégueu. Le sac est accroché autour du coup de Neil et posé contre sa longue barbe, ce qui amortit la secousse liée à la démarche du géant.»