«Je refusais catégoriquement de décrocher cette photo, et je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Cette photo devait rester sur le mur.»

Certaines personnes disent qu'on leur vole leur âme quand on prend leur photo. Pour Lisa Wilson, cette croyance est en partie vraie. Un soldat mort dont on a pris la photo en noir et blanc envahit ses rêves puis sa maison pour lui voler peu à peu son âme.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Paul Sauer. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.