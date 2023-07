«Elle ressentait une telle douleur, un tel chagrin sans raison, juste en étant dans la maison toute seule.»

Mike Speranza fait l'acquisition d'une vieille maison, pour lui et sa petite amie, sans savoir que les lieux cachent un terrible secret. Des forces occultes s'abattent sur eux mettant leur équilibre psychologique en péril. Mike devra affronter ses peurs et se défendre sans quoi il risquera de perdre sa maison.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Paul Sauer. Il a été réalisé par Dave Haycox.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.