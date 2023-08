«L'odeur devenait si forte, tout le monde dans la maison avait la nausée et nous ne savions pas quoi faire.»

En Irlande, une famille de milieu modeste est soudainement confrontée à des phénomènes inexplicables. Ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et terrifiants. L'esprit tourmenté qui les hante se nourrit de leur peur. Désemparés, il se tourne vers une médium qui découvre des blessures surnaturelles que les prières ne suffisent pas à guérir à elles seules.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit Miranda Leigh. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.