«J'ai alors commencé à porter un chapelet, comme je suis catholique j'ai pensé que cela me protégerait de tout ce qui était maléfique et qui pouvait me faire du mal.»

Au Lake Club, on fait la fête tous les soirs. Mais quand on cesse de jouer de la musique et que les clients rentrent chez eux, l'endroit devient aussi glacial qu'une crypte. Un fantôme en colère terrifie les employés allant même jusqu'à avertir l'un d'eux qu'il va bientôt mourir.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit Joe Wiecha et Joseph Maddrey. Il a été réalisé par Joe Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.