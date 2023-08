«Selon le livre de sorcellerie, je pouvais faire apparaître des esprits qui m'aideraient à trouver ce trésor.»

En commençant à s'intéresser au monde de l'occulte, Randy Ervin libère à son insu des forces sinistres qu'il ne sait comment contrôler. Toutes les nuits, des esprits vengeurs le tourmente alors qu'il fait l'impossible pour protéger sa famille. Pour se libérer des forces du mal, Randy se tourne vers un sorcier de magie blanche, sans se douter que son combat avec les forces du mal vient seulement de commencer.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Allison Erkelens. Il a été réalisé par Dave Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.