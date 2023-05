Une voyante et un prête viennent au bar de danse country pour aider les Mackey à se débarrasser de ces esprits malfaisants.

Quand les Mackeys transforment une salle de spectacle abandonnée en bar de danse country, ils réveillent de vieux démons en colère. Ceux-ci prennent possession du corps de personnes vulnérables. Avec l'aide d'une voyante et d'un prêtre, les possédés combattront le mal pour sauver leur âme.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Miranda Leigh. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.