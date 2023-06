«J'ai pensé qu'il y avait eu un meurtre chez moi et que le fantôme était incapable de poursuivre son chemin.»

Après plusieurs années de sacrifices, Sarah Miller espère que ses enfants et elle auront une vie meilleure dans leur nouvelle maison. Malheureusement, des attaques par des esprits malfaisants font bientôt de cette maison un lieu de cauchemar.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Allison Erkelens. Il a été réalisé par Joe Wiecha et Christian Faber.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.