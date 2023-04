En emménageant dans sa nouvelle maison, un couple ne s'attendait pas à devoir interragir avec des présences malfaisantes... Jusqu'au point de non retour.

«Il voulait lui faire du mal car il nous avait parler de lui.»

Quand Arne Johnson et Debbie Glatzel emménagent dans leur nouvelle maison, ils deviennent la proie d'un cauchemar diabolique. Ils tenteront de s'enfuir mais des forces mystérieuses les entraîneront dans une véritable épreuve de force avec le mal.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Allison Erkelens. Il a été réalisé par David Haycox.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.