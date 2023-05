Selena Warner et son fils commencent une nouvelle vie dans une maison d'apparence tranquille du Michigan. Pourtant, un esprit malveillant vient gâcher leur joie de vivre.

«Je ne savais pas quoi penser. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça avant.»

Quand Selena Warner, une mère séparée depuis peu, emménage dans sa nouvelle maison, ses peurs d'enfant reviennent la hanter. Elle tente de les ignorer mais quand sa soeur lui confie avoir assisté à des phénomènes surnaturels, la jeune femme ne peut plus nier le fait que ses craintes sont fondées.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Miranda Leigh. Il a été réalisé par Joe Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.