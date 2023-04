Pour libérer son fils de la possession dont il fait l'objet, Jan Foster est prête à tout. Jusqu'à se battre seule contre l'impensable et la terreur.

«L'esprit a alors pris possession de son corps, il s'est mis à rire de façon démoniaque.»

Quand Jan Foster arrive face à face avec l'ami imaginaire de son fils, son monde s'écroule. Elle se tourne du côté d'anciens rituels pour trouver le pouvoir de sauver son fils et de chasser ce démon qui veut prendre possession de lui.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Allison Erkelens. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.