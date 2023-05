Les employés du bar se rendent vite compte que celui-ci est un ancien bordel reconverti en pub. L'âme du tenancier est restée sur place et leur veut du mal.

«Puis j'ai eu des visions de femmes remettant de l'argent. C'était un bordel. Il contrôlait un bordel. Et il détestait les femmes.»

En Angleterre, un vieux pub abrite un terrible secret. En tentant de communiquer avec les morts, les employés libèrent sans le savoir une force maléfique dont le contrôle leur échappe totalement. À l'aide de médiums, ils fouilleront le passé pour élucider un mystère vieux de 100 ans. Ils ignorent toutefois qu'ils risquent leur vie à vouloir ainsi trouver à tout prix des réponses.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joe Amodio. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.