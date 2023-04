Il arrive que des morts n'acceptent pas leur destin et reviennent d'outre-tombe hanter des lieux et des gens. C'est ce à quoi est confronté un couple, qui pensait vivre paisiblement son idylle.

Al et Kellie commencent une nouvelle vie à deux. Mais ils se retrouveront bientôt au coeur d'un passé sordide, la mort les guette à tout moment. Al découvre qu'une tragédie a eu lieu dans le passé quand un tueur revient d'outre-tombe pour détruire sa famille.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Ray Dean Miles. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.