«On sentait, sans l'ombre d'un doute, une présence puissante dans cette maison. J'ai tout de suite su que c'était un esprit maléfique.»

Bobby Wilcott achète une maison à sa femme Addie dans l'espoir de sauver leur mariage mais une force maléfique envahit leur vie. Même s'ils refusent de croire qu'ils courent un danger, la situation devient bientôt insoutenable. Ils devront décider de se battre ou de fuir, risquant ainsi de mettre leur couple en péril.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joe Wiecha. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.