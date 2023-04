La famille Dandy se bat contre les forces du mal qui attaquent la maison. Qui gagnera cette guerre entre les esprits et les vivants ?

«D'instinct j'étais persuadée que l'esprit qui se trouvait dans la maison avait provoqué cet accident.»

Pour Clara Dandy la vie à la campagne représente la paix et l''espoir. Mais ce n'est guere ce qu'elle trouve dans cette nouvelle maison. Quelque chose de sinistre rode dans les bois avoisinant et terrorise sa famille. Clara se fie à sa foi et à un médium réputé pour lutter contre une légion d'âme perdue.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Allison Erkelens. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.