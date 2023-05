En 2011, la Norvège vit son attentat le plus meurtrier : un militant d'extrême-droite tue des dizaines de jeunes réunis sur l'île d'Utøya. Cinq rescapés témoignent aujourd'hui.

«J'ai vu une balle voler au-dessus de moi et frapper le sol en face de moi, c'est là que j'ai réalisé que quelqu'un essayait de nous tuer.»

Le vendredi 22 juillet 2011, des adolescents membres de la Ligue des jeunes travaillistes se réunissent pour un camp d’été sur l’île d’Utøya. Un militant d'extrême-droite, Anders Behring Breivik, débarque et abat de sang-froid 69 personnes, âgées en moyenne de 15 ans. Des dizaines d'autres sont blessées. Cette tuerie dure un peu plus d’une heure avant que la police ne vienne l’arrêter.



Devenus adultes, cinq rescapés se livrent sur cet évènement qui a changé leur vie mais surtout sur l’après, leur reconstruction face à l’impensable.

Ce hors-série La tuerie d'Utøya : les survivants se racontent est un podcast coproduit par Initial Studio, Les films du huitième jour et LSD Films, adapté du documentaire audiovisuel éponyme co-produit par Les films du huitième jour et LSD Films. Ce documentaire a été écrit et réalisé par Maud Vazquez.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun, assistées de Sidonie Cottier

Montage: Camille Legras

Habillage sonore: Camille Legras et Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Astrid Verdun

