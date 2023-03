Mary Vogel se retrouve possédée par un démon. Le seul moyen de contrer le sort est de faire appel à son mentor et à un prête pour l'exorciser.

«Pendant mes 33 ans de carrière dans ce domaine, c'est la premeière fois que j'ai vu une personne lévitait.»

C'est en découvrant un culte de lieu satanique que Mary Vogel, une experte en phénomènes paranormaux, déchaine la colère d'un esprit maléfique. Elle sera bientôt confrontée à ce démon qui tente de la posséder corps et âme. Le combat physique qu'elle devra lui livrer pour s'en libérer pourrait bien lui coûter la vie..

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Miranda Leigh. Il a été réalisé par David Haycox.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.