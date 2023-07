«Je devais les protéger de moi et simultanément je leur faisais peur.»

Pour Romie Holguin, c'est le début d'une terrible épreuvre psychologique. Un esprit maléfique l'attaque dans sa propre maison. Avec l'aide de chercheurs en phénomènes paranormaux, elle découvrira chez elle l'existence d'une porte qui mène au monde des ténèbres.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joseph Maddrey. Il a été réalisé par Dave Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.