«On entendait une forte voix masculine et un "je veux que tu sortes d'ici" assez clair.»

Un jeune couple trouve une vieille maison victorienne et décide que c'est l'endroit rêvé pour y élever une famille. Mais quand le mari découvre une pièce cachée depuis plusieurs dizaines d'années, il met au jour un sombre passé d'une violence terrible et déclenche du même coup un combat entre les morts et les vivants.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joe Amodio. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.