«Je n'en ai jamais parlé à quiconque car je ne voulais pas qu'on croit que j'étais folle.»

Les Bishop vivent dans les montagnes à Taïwan mais ils restent des étrangers dans un pays éloigné. Leur nouvelle maison est peuplée de cauchemars où pullulent de dangereuses créatures et des visions terrifiantes venues d'une autre dimension. Un prêtre taoïste pratique des rites anciens pour les protéger des morts en colère et pour apaiser une puissance surnaturelle.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joseph Maddrey et Fred Mills. Il a été réalisé par Stuart Taylor et Vermon Guinn.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.