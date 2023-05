Investir un nouveau lieu de vie est toujours l'occasion de se créer un nid douillet où la sérénité est de mise. Pourtant, pour les Hinshaw, cette tranquillité est vite entachée par de drôles de phénomènes... Et si leur maison renfermait de terribles secrets ?

«Cette maison devait redevenir exactement comme elle avait été. J'en faisais une obsession".»

Quand la famille Hinshaw emménage à Summerwind, la maison semble lui murmurer des secrets. Avec le temps ces murmures deviennent des cris et les secrets enfouis mèneront bientôt à un cas de possession. Les Hinshaw devront calmer les esprits tourmentés avant que la maison les anéantissent tous.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Miranda Leigh. Il a été réalisé par David Haycox.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.