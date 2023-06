«Je n'ai pas cru une seconde qu'il y avait un intrus dans cette maison. La chose qui m'avait touchée n'était pas une vraie personne.»

Les membres d'une famille emménagent dans une vieille maison et découvrent bien vite qu'ils n'y sont pas seuls. Ils sont attaqués la nuit par des esprits violents qui transforment peu à peu leur vie en cauchemar. Jusqu'au jour où un courageux jeune garçon affronte ces morts qui refusent de partir pour l'au-delà.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit et réalisé par Joe Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.