«J'avais à ce qui ressemble à 3 griffures dans le bas du dos.»

Quand les Pickman emménagent dans leur nouvelle maison de rêve, leur avenir s'annonce prometteur... jusqu'à l'arrivée du fantôme d'une enfant troublée. Des visions d'un autre monde et des attaques violentes les mettent en présence d'une figure maléfique et furieuse qui semble tramer ses coups depuis des siècles.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joe Amodio. Il a été réalisé par Bertrand Morin et Stuart Taylor.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.