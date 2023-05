Un père et ses deux enfants emménagent dans une petite ville tranquille du Missouri. Pourtant, des phénomènes étranges se manifestent et commencent à leur glacer le sang.

«Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette maison. Je ne sais pas ce que ce que c'est.»

Une famille en quête de stabilité décide d'emménager dans une vieille maison. Mais des âmes errantes tourmentent les enfants et leur père en jouant sur leurs plus grandes peurs au point où ils en viennent à quitter les lieux. Quand une autre famille emménage, les esprits manifestent leur colère avec encore plus d'éclat pour montrer que la maison est à eux seuls.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit et réalisé par Joe Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.