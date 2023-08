Rebecca a le don de voir les esprits. Mais, depuis qu'elle est jeune, elle s'est persuadée de ne plus les voir. Jusqu'au jour où un esprit lui rend visite chez elle.

« C'était une morsure faite avec de petites dents. On pouvait même clairement voir que les 2 dents du devant étaient de travers.»

Même si la vie de Rebecca semble tout droit sortie d'un conte de fée, elle cache un terrible secret qui pourrait tout détruire. Elle garde ce secret au fond d'elle-même jusqu'à qu'une série de visions terrifiantes l'oblige à affronter son passé et à se battre contre ses plus grandes peurs.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Allison Erkelens. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Morgan Perret.