La maison des Dunham est construites sur des terres sacrées et seul des experts du paranormal pourront les aider à regagner la tranquillité des lieux.

«Selon les amérindiens de la région, les terres entourant Deltona étaient sacrées.»

En Floride, les Dunham emménagent dans la maison de leur rêve. Mais bien vite, ils sont l'objet d'attaques : un ennemi invisible essaye de les chasser des lieux, les obligeant bientôt à partir en guerre contre l'empire des morts.

Hantises est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Haunting produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Miranda Leigh. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix d'Alain Cadieux.